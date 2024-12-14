Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В воскресенье, 15 декабря, "Манчестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Манкунианское дерби состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

После 15 туров "горожане" с 27 очками занимают четвертое место в АПЛ. "Красные дьяволы" находятся всего на 13-й позиции, имея в своем активе 19 баллов.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

В Украине матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают действующего чемпиона Англии. На победу команды Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1,65. Ничья – 4,50. Выигрыш подопечных Рубена Аморима – 4,75.

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