Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на топ-матч АПЛ

В воскресенье, 3 марта, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сойдутся в матче 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

"Горожане" (59 очков) занимают второе место в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы на 4 балла отстает от лидера "Ливерпуля", но провела на один матч меньше.

"Красные дьяволы" располагаются на шестой позиции в чемпионате Англии, имея в своем активе 44 зачетных пункта.

Добавим, что в прошлом туре "небесно-голубые" на выезде обыграли "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного со счетом 1:0, тогда как МЮ дома проиграл "Фулхэму" (1:2).

Где смотреть матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

На территории Украины матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Абсолютным фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Манчестер Сити". Победа действующего чемпиона Англии оценивается коэффициентом 1,33. Ничья – 6,70. Выигрыш подопечных Эрика тен Хага – 9,80.

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