"Манчестер Сити" на последних минутах вырвал волевую победу и вышел на первое место в АПЛ

"Манчестер Сити" на выезде одержал победу над "Вулверхэмптоном" в матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Молинью" в Вулверхэмптоне завершился со счетом 1:2 .

Хозяева вышли вперед на 7-й минуте встречи – отличился Йорген Странд Ларсен.

На 33-й минуте "горожане" отыгрались усилиями Йошко Гвардиола. Так что на перерыв команды отправились при паритете в счете.

Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы пытались вырвать победу и таки добились желаемого. В компенсированное время, на 90+5-й минуте, решающий гол забил Джон Стоунс.

Благодаря этому результату "Манчестер Сити" (20 очков) вышел на первое место в АПЛ. "Небесно-голубые" на два балла опережают "Ливерпуль", который имеет игру в запасе. Сегодня "красные" примут "Челси", стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

"Вулверхэмптон" замыкает турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе только один зачетный пункт.

В следующем туре чемпионата Англии "горожане" 26 октября примут "Саутгемптон", а "волки" в тот же день на выезде сразятся с "Брайтоном". До этого команда Гвардиолы 23 октября дома встретится с пражской "Спартой" в матче 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

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