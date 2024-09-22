"Манчестер Сити" на последних секундах в большинстве вырвал ничью против "Арсенала" в АПЛ (видео)

Команда Микеля Артеты весь второй тайм провела вдесятером.

"Манчестер Сити" и "Арсенал" сыграли вничью в центральном матче 5 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 2:2 .

Хозяева вышли вперед уже на 9-й минуте встречи – Эрлинг Холанд поразил ворота "канониров" после передачи Савиньо.

Лондонцы ответили на 22-й минуте, когда Риккардо Калафиори отличным дальним ударом отправил мяч в дальний угол.

На 45+1-й минуте подопечные Микеля Артеты повели в счете – Габриэл забил головой после навеса с углового от Букайо Саки.

Перед самым перерывом "Арсенал" остался в меньшинстве – на 45+8-й минуте Леандро Троссард получил вторую желтую карточку за фол против Бернарда Силвы.

Весь второй тайм команда Хосепа Гвардиолы атаковала и пыталась избежать поражения. "Пушкарям" почти удалось удержать победу благодаря грамотной обороне и сейвам голкипера Давида Райи, однако на 90+8-й минуте "горожане" все же вырвали ничью – на добивании удачно сыграл Джон Стоунс.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч из-за травмы икроножной мышцы.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

После этого поединка "Манчестер Сити" с 13 очками сохранил лидерство в АПЛ – "небесно-голубые" на один балл опережают "Ливерпуль" и "Астон Виллу". В свою очередь, "Арсенал" с 11 зачетными пунктами идет на четвертой строчке.

В следующем туре чемпионата Англии "горожане" 28 сентября на выезде встретятся с "Ньюкаслом", а "канониры" в тот же день примут "Лестер".

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