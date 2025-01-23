"Манчестер Сити" объявил о трансфере одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

"Манчестер Сити" объявил о подписании нападающего "Айнтрахта" Омара Мармуша.

Как сообщается на официальном сайте "горожан", контракт 25-летнего египтянина рассчитан до конца лета 2029 года.

Финансовые детали трансфера не разглашаются, но ранее была информация, что английский клуб заплатит за египетского футболиста 75 млн евро.

Мармуш будет выступать за "небесно-голубых" под 7-м номером.

В этом сезоне Омар провел 26 матчей за "Айнтрахт" во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 14 ассистов.

Сейчас Мармуш занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона Бундеслиги. На его счету 15 голов и 9 результативных передач. Больше забитых мячей имеет только форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн – 16.

Добавим, что "Манчестер Сити" активно проводит зимнюю трансферную кампанию. Ранее клуб подписал двух центральных защитников – Абдукодира Хусанова из "Ланса" и Витора Рейса из "Палмейраса".

В настоящее время "Манчестер Сити" занимает пятое место в АПЛ, имея 38 очков. Свой следующий матч команда Хосепа Гвардиолы проведет 25 января дома против "Челси", который с 40 баллами замыкает топ-4.

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