"Манчестер Сити" объявил о трансфере звездного футболиста "Челси"

"Манчестер Сити" официально объявил о переходе полузащитника "Челси" Матео Ковачича.

29-летний игрок сборной Хорватии подписал с "горожанами" контракт на четыре года.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро без учета возможных бонусов.

Mateo Kovacic joins City!



Подробнее — Manchester City (@ManCity) Июнь 27, 2023

Ковачич выступал за "Челси" с 2018 года. Ранее он защищал цвета "Динамо" Загреб, миланского "Интера" и мадридского "Реала".

В составе "синих" хорват провел пять сезонов, выиграв Лигу чемпионов, Лигу Европы, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

На счету Матео 221 матч в футболке "Челси", 6 голов и 15 результативных передач. В прошлом сезоне Ковачич сыграл 37 поединков за "пенсионеров", в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

В составе сборной Хорватии Ковачич сыграл 95 матчей и забил 5 голов. Вместе с национальной командой он становился серебряным призером чемпионата мира 2018 года и выигрывал "бронзу" Мундиаля-2022.

Ранее сообщалось, что "Барселона" объявила о подписании капитана "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

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