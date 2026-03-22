"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и завоевал Кубок английской лиги

"Манчестер Сити" / © Associated Press

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской лиги сезона-2025/26. В финальном матче турнира на стадионе "Уэмбли" в Лондоне подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли "Арсенал" со счетом 2:0 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Во второй половине противостояния "горожане" две поразили ворота "канониров" — дубль оформил Нико О'Райли, отличившись на 60-й и 64-й минутах.

Подопечные Микеля Артеты ни одним голом ответить не сумели.

"Манчестер Сити" в девятый раз в истории завоевал Кубок английской лиги. Ранее "небесно-голубые" выигрывали этот турнир в 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.