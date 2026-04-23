"Манчестер Сити" обыграл аутсайдера и захватил лидерство в АПЛ
Победа над "Бернли" позволила команде Хосепа Гвардиолы подняться на первое место в АПЛ, обойдя "Арсенал" по дополнительным показателям.
"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Бернли" в матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Терф Мур" в Бернли завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в этой встрече "горожане" забили уже на 5-й минуте, когда Эрлинг Холанд замкнул передачу Жереми Доку.
Для норвежца это 24-й гол в сезоне АПЛ. Он является лучшим бомбардиром турнира, опережая ближайшего преследователя — Игоря Тьяго из "Брентфорда" — на 3 мяча.
Обзор матча "Бернли" — "Манчестер Сити"
После этой победы "Манчестер Сити" захватил лидерство в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы догнала "Арсенал" по набранным очкам (по 70), но опережает "канониров" по дополнительным показателям, а именно благодаря большему количеству забитых мячей — 66:29 против 63:26.
"Бернли" (20 баллов) вслед за "Вулверхэмптоном" вылетел в Чемпионшип.
В следующем туре АПЛ "небесно-голубые" 4 мая на выезде сыграют с "Эвертоном", а "бордовые" 1 мая в гостях сразятся с "Лидсом".
Перед этим "Манчестер Сити" 25 апреля проведет полуфинальный матч Кубка Англии против "Саутгемптона".
Ранее сообщалось, что "Челси" уволил главного тренера после пяти подряд поражений в АПЛ.
Также мы рассказывали, что "Лестер" спустя 10 лет после чемпионства в АПЛ вылетел в третий дивизион.
Напомним, "Ковентри" под руководством Фрэнка Лэмпарда вернулся в АПЛ после 25-летней паузы.