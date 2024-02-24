"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" с Забарным и вплотную приблизился к "Ливерпулю" в АПЛ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы сократила отставание от лидера чемпионата до одного очка.

"Манчестер Сити" одолел "Борнмут" украинский защитник Ильи Забарного в выездном матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Виталити" в Борнмуте завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече "горожане" забили в первом тайме. На 24-й минуте Эрлинг Холанд нанес удар с острого угла – голкипер "вишен" Нету парировал, но Фил Фоден добил мяч в пустые ворота.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе хозяев поля и отыграл весь поединок.

Обзор матча "Борнмут" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Манчестер Сити" (59 очков) остался на втором месте в АПЛ, но вплотную подобрался к лидеру "Ливерпулю", который имеет в своем активе 60 баллов. "Борнмут" (28 пунктов) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре "Манчестер Сити" 3 марта примет "Манчестер Юнайтед", а команда Забарного в тот же день на выезде сыграет против "Бернли".

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