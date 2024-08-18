"Манчестер Сити" обыграл "Челси" без Мудрика в центральном матче первого тура АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в центральном матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 0:2 .

Команда Хосепа Гвардиолы вышла вперед на 18-й минуте встречи. Забил Эрлинг Холанд, для которого этот матч стал сотым в составе "горожан" – норвежский форвард после передачи Бернарду Силвы в штрафной выиграл борьбу у Марка Кукурельи и пробил мимо голкипера "синих" Роберта Санчеса.

Перед перерывом у лондонцев был хороший шанс отыграться. Эдерсон отразил перед собой дальний удар Коула Палмера, после чего Николас Джексон добил мяч в ворота. Однако после просмотра видеоповтора (VAR) бригада арбитров зафиксировала офсайд.

Окончательно вопрос о победителе матча действующий чемпион Англии снял под занавес второго тайма. На 84-й минуте свой рывок к штрафной площадке соперника ударом в ближний угол завершил бывший игрок "Челси" Матео Ковачич.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик весь матч провел на скамейке для запасных.

Обзор матча "Челси" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что это был дебютный матч Энцо Марески на посту главного тренера "Челси". В прошлом сезоне он возглавлял "Лестер", с которым выиграл Чемпионшип (второй по рангу футбольный дивизион Англии – прим.) и вывел клуб в АПЛ.

Во втором туре АПЛ команда Мудрика 25 августа на выезде встретится с "Вулверхэмптоном", а "небесно-голубые" днем ранее примут "Ипсвич", который вернулся в элитный дивизион после 22-летнего отсутствия.

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