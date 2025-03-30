"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Борнмутом" с Забарным и вышел в полуфинал Кубка Англии (видео)

Илья Забарный, "Борнмут" – "Манчестер Сити" / © Associated Press

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"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Борнмут" в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2024/25. Поединок завершился со счетом 1:2 .

"Горожане" могли открывать счет на 14-й минуте встречи, но Эрлинг Холанд не реализовал пенальти – после удара норвежца мяч намертво забрал вратарь "вишен" Кепа Аррисабалага.

На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед – отличился Эванилсон.

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Однако во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы оформили камбэк. На 49-й минуте счет сравнял Холанд, который затем травмировался и был заменен.

Победу и путевку в полуфинал турнира "небесно-голубым" принес точный удар Омара Мармуша на 63-й минуте.

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Борнмут" – "Манчестер Сити"

В других четвертьфиналах Кубка Англии "Кристал Пэлас" разбил "Фулхэм" (3:0), "Ноттингем" в серии пенальти одолел "Брайтон" (0:0, пен. 4:3), а "Астон Вилла" разгромила "Престон" (3:0).

В полуфинале "Манчестер Сити" сразится с "Ноттингемом", а "Кристал Пэлас" встретится с "Астон Виллой". Матчи состоятся 26 и 27 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.