"Манчестер Сити" одержал волевую победу над командой Ярмолюка и вернулся на второе место в АПЛ

Хет-трик Фила Фодена принес "горожанам" успех в поединке против "Брентфорда".

"Манчестер Сити" обыграл "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка в выездном матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок в Лондоне завершился со счетом 1:3 .

Первыми в этой встрече забили хозяева – на 21-й минуте Нил Мопе поразил ворота Эдерсона после длинной передачи голкипера "Брентфорда" Марка Флеккена.

Подопечные Хосепа Гвардиолы отыгрались перед свистком на перерыв – на 45+3-й минуте точный удар из пределов штрафной нанес Фил Фоден.

Во втором тайме "горожане" сумели склонить чашу весов на свою сторону. Героем поединка стал Фоден – 23-летний англичанин забил еще дважды и таким образом оформил хет-трик.

На 53-й минуте Фоден ударом головой замкнул подачу Кевина Де Брюйне, а на 70-й минуте Фил реализовал выход один на один с вратарем соперника после паса Эрлинга Холанда.

Отметим, что Ярмолюк начал матч на скамейке для запасных и появился на поле на замену на 76-й минуте.

Победа позволила "Манчестер Сити" (49 очков) вернуться на второе место в АПЛ, обойдя по дополнительным показателям "Арсенал" украинца Александра Зинченко. Команда Гвардиолы отстает от лидера чемпионата "Ливерпуля" на два балла, но имеет матч в запасе.

В следующем туре "небесно-голубые" 10 февраля примут "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, а "пчелы" в тот же день на выезде сыграют против "Вулверхэмптона".

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