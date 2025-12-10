- Дата публикации
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Реалом" в Лиге чемпионов
Команда Хосепа Гвардиолы пропустила первую, но затем оформила камбэк.
"Манчестер Сити" на выезде обыграл мадридский "Реал" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:2.
"Сливочные" открыли счет на 28-й минуте встречи – Родриго забил после передачи Джуда Беллингема.
Однако еще до перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы переломили ход противостояния. На 35-й минуте счет сравнял Нико О'Райли, а на 43-й минуте Эрлинг Холанд вывел "горожан" вперед, реализовав пенальти.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота мадридского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа.
Отметим, что Лунин в этом сезоне сыграл только один матч за "Реал" – 26-летний украинец пропустил три гола в поединке Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".
Обзор матча "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити"
Будет добавлен в скором времени.
После этой победы "Манчестер Сити" (13 очков) занимает четвертое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Реал" (12 баллов) находится на седьмой позиции.
В следующем туре Лиги чемпионов мадридцы примут "Монако", а манчестерский клуб на выезде сыграет с "Буде-Глимтом". Оба матча состоятся 20 января 2026 года.
Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.