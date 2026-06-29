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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Манчестер Сити" официально назначил нового главного тренера

Энцо Мареска заменил на посту Хосепа Гвардиолу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Энцо Мареска

Энцо Мареска / x.com/ManCity

"Манчестер Сити" официально объявил о назначении Энцо Марески новым главным тренером.

Об этом сообщил официальный сайт клуба АПЛ.

46-летний итальянский специалист подписал контракт с "горожанами" на три года.

У руля "небесно-голубых" Мареска заменил Хосепа Гвардиолу, который покинул клуб после завершения сезона-2025/26.

С 2022 по 2023 год Энцо работал помощником Гвардиолы в "Манчестер Сити", а затем возглавлял "Лестер" и "Челси", откуда его уволили в начале января 2026 года.

В сезоне 2024/25 Мареска привел "Челси" к победам в Лиге конференций и на Клубном чемпионате мира.

Гвардиола возглавлял "Манчестер Сити" с лета 2016 года. Под его руководством "горожане" шесть раз выиграли чемпионат Англии, пять раз завоевали Кубок английской лиги, трижды Кубок Англии, по разу победили в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" финишировал на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, но выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
153
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