"Манчестер Сити" оформил камбэк и одолел "Манчестер Юнайтед" в напряженном матче АПЛ (видео)

Дубль Фодена и мяч Холанда принесли "горожанам" победу в манкунианском дерби.

"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:1 .

"Красные дьяволы" вышли вперед в начале встречи – Маркус Рашфорд на 8-й минуте забил гол шикарным ударом из-за пределов штрафной.

Однако во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы смогла переломить ход матча. На 56-й минуте Фил Фоден сравнял счет, нанеся роскошный дальний удар.

На 80-й минуте "горожане" вырвались вперед – Фоден обыгрался с Хулианом Альваресом и низом из пределов штрафной покатил мяч в дальний угол.

А точку в этом матче поставил на 90+1-й минуте Эрлинг Холанд после того, как полузащитник гостей Софьян Амрабат потерял мяч возле собственных ворот.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Манчестер Сити" (62 очка) занимает второе место в АПЛ, отставая от лидера "Ливерпуля" всего на один балл. "Манчестер Юнайтед" (44 пункта) остался на шестой позиции.

В следующем туре "Манчестер Сити" 10 марта на выезде сыграет с "Ливерпулем", а "Манчестер Юнайтед" днем ранее примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко.

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