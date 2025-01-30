"Манчестер Сити" оформил камбэк против "Брюгге" и спасся от вылета из Лиги чемпионов (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы уступала после первого тайма, но одержала крайне необходимую победу.

"Манчестер Сити" победил "Брюгге" в матче последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:1 .

"Горожанам" нужна была только победа, чтобы продолжить борьбу в турнире. Задача усложнилась по итогам первого тайма, ведь на 45-й минуте гостей вывел вперед Рафаэль Оньедика.

Однако команда Хосепа Гвардиолы во втором тайме совершила камбэк. На 53-й минуте счет сравнял Матео Ковачич. На 62-й минуте автоголом отличился защитник бельгийского клуба Хоэль Ордоньес, а окончательный счет на 77-й минуте установил Савиньо.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Брюгге"

Будет добавлен в скором времени.

"Манчестер Сити" с 11 очками занял 22-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Брюгге" с 11 баллами забрал 24-ю позицию – последнюю проходную в плей-офф. Оба клуба сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится в пятницу, 31 января. Первые поединки этой стадии сыграют 11/12 февраля, а ответные встречи – 18/19 февраля.

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