"Манчестер Сити" оформил трансфер таланта за 100 миллионов евро

Аюб Буадди / © Associated Press

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"Манчестер Сити" оформил трансфер опорного полузащитника французского "Лилля" Аюба Буадди.

Об этом сообщается на официальном сайте "горожан".

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Контракт 18-летнего марокканского футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2031 года.

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Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, "небесно-голубые" заплатили за игрока 95 миллионов евро, а еще 5 миллионов евро французский клуб может получить бонусами.

Буадди является воспитанником "Лилля", за который дебютировал в сезоне-2023/24 в возрасте 16 лет.

В прошлом сезоне Аюб провел 42 матча на клубном уровне, отличившись одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" купил у "Манчестер Сити" игрока за почти 100 миллионов евро.

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