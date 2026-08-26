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"Манчестер Сити" оформил трансфер таланта за 100 миллионов евро
"Горожане" подписали хавбека "Лилля" Аюба Буадди.
"Манчестер Сити" оформил трансфер опорного полузащитника французского "Лилля" Аюба Буадди.
Об этом сообщается на официальном сайте "горожан".
Контракт 18-летнего марокканского футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2031 года.
Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, "небесно-голубые" заплатили за игрока 95 миллионов евро, а еще 5 миллионов евро французский клуб может получить бонусами.
Буадди является воспитанником "Лилля", за который дебютировал в сезоне-2023/24 в возрасте 16 лет.
В прошлом сезоне Аюб провел 42 матча на клубном уровне, отличившись одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" купил у "Манчестер Сити" игрока за почти 100 миллионов евро.