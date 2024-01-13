"Манчестер Сити" оформил яркий камбэк и выцарапал победу над "Ньюкаслом" в АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" одолел "Ньюкасл" в выездном поединке 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча на стадионе "Сент-Джеймс Парк" завершилась со счетом 2:3 .

Уже на восьмой минуте игры травму получил голкипер "горожан" Эдерсон, которого заменил Штефан Ортега.

На 26-й минуте подопечные Хосепа Гвардиолы повели в счете благодаря голу Бернарду Силвы, которому ассистировал Кайл Уокер.

Однако еще до перерыва "сороки" ответили своими двумя голами. На 35-й минуте счет сравнял Александер Исак, а спустя еще две минуты Энтони Гордон вывел "Ньюкасл" вперед.

Во втором тайме действующие чемпионы Англии сумели совершить камбэк. На 74-й минуте паритет в противостоянии восстановил Кевин Де Брюйне, который за пять минут до этого вышел на замену. Голевую передачу занес в свой актив Родри.

А в компенсированное время "Манчестер Сити" забил победный мяч – на 90+1-й минуте Де Брюйне отдал пас на Оскара Бобба, который десятью минутами ранее появился на замену, и 20-летний норвежец нанес решающий результативный удар.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" (43 очка) поднялся на второе место в АПЛ – команда Гвардиолы на два балла отстает от "Ливерпуля", который лидирует в чемпионате. "Ньюкасл" (29 пунктов) занимает 10-ю позицию.

В следующем туре "горожане" 31 января примут "Бернли". Днем ранее подопечные Эдди Хау на выезде встретятся с "Астон Виллой".

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