"Манчестер Сити" остроумно затроллил "Шахтер" после выхода "горняков" в групповой этап Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" остроумно затроллил "Шахтер" после выхода "горняков" в групповой этап Лиги чемпионов

Пресс-служба "горожан" с юмором восприняла попадание украинского клуба в основную сетку главного еврокубка.

Английский "Манчестер Сити" решил пошутить над "Шахтером" после выхода донецкого клуба в групповой раунд Лиги чемпионов.

"Горожане" и "горняки" пересекались в группе самого престижного еврокубка три сезона подряд (2017/18, 2018/19 и 2019/20), поэтому клуб из Манчестера готовится к новому свидание с "оранжево-черными".

"Скоро увидимся, ребята", - написала пресс-служба английского клуба в Twitter, добавив гифку с Хосепом Гвардиолой, который показывает большой палец вверх.

Сбудется ли "пророчество", узнаем уже сегодня, 26 августа, во время жеребьевки группового этапа ЛЧ в Стамбуле. Начало церемонии - в 19:00 по киевскому времени.

Во время жеребьевки ЛЧ команды будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

В одну группу не смогут попасть команды из одной страны. Также УЕФА разводит клубы из Украины и России.

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