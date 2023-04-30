"Манчестер Сити" отобрал у "Арсенала" лидерство в АПЛ – Холанд повторил исторический рекорд

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Фулхэм" в матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:2 .

Счет в поединке был открыт уже на 3-й минуте, когда Эрлинг Холанд реализовал пенальти. Для 22-летнего норвежца этот гол стал 34-м в текущем сезоне чемпионата Англии.

Нападающий "горожан" повторил исторический рекорд по количеству голов в течение одного чемпионата АПЛ. Ранее 34 гола за сезон АПЛ забивали Энди Коул и Алан Ширер. Правда, тогда в обоих случаях сезон состоял не из 38, а из 42 поединков. Коул сделал это в сезоне 1993/94 в составе "Ньюкасла", а Ширер – в сезоне 1994/95 за "Блэкберн".

У Холанда есть еще шесть матчей до завершения сезона, чтобы стать абсолютным рекордсменом в истории АПЛ.

Erling Haaland окрестили рекорд для mostа Premier League goals (34) в одной встрече по 32 игры.



Haaland moves level с Andrew Cole (93/94) и Alan Shearer (94/95) — and they had 42 games to do it in.



Это тоже 5️⃣0️⃣ goals для Haaland with Man City this season. pic.twitter.com/svfltHjXw8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 30 апреля, 2023

Кроме того, Эрлинг стал первым с 1931 года игроком элитного английского дивизиона, который забил 50 голов за сезон.

Erling Haaland является первым игроком в рейтинге 50+ результатов всех сборов в одной английской верхней части сезона since 1931…



NINETY-TWO YEARS AGO. pic.twitter.com/eynATE8aMt — Squawka (@Squawka) April 30, 2023

На 15-й минуте встречи "Фулхэм" отыгрался усилиями Карлоса Виннисиуса. Однако подопечные Хосепа Гвардиолы сумели вырвать победу. Решающим стал гол Хулиана Альвареса на 36-й минуте поединка.

Таким образом, "Манчестер Сити" (76 очков) вышел на первое место в АПЛ. "Горожане" имеют игру в запасе и опережают "Арсенал" украинца Александра Зинченко на один балл. "Фулхэм" (45 пунктов) занимает 10-ю позицию в турнирной таблице.

3 мая "Манчестер Сити" и "Фулхэм" проведут перенесенные матчи 28-го тура АПЛ. "Небесно-голубые" сыграют с "Вест Хэмом", а "дачники" померяются силами с "Ливерпулем".

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