"Манчестер Сити" подписал 20-летнего футболиста сборной Узбекистана: известна сумма трансфера

Абдукодир Хусанов стал первым узбекским игроком в истории АПЛ.

"Манчестер Сити" объявил о трансфере защитника "Ланса" Абдукодира Хусанова.

Как сообщается на официальном сайте английского клуба, 20-летний футболист сборной Узбекистана подписал с "горожанами" контракт до лета 2029 года.

За "небесно-голубых" Хусанов будет выступать под 45-м номером. Абдукодир стал первым узбекским игроком в истории английской Премьер-лиги (АПЛ).

По информации СМИ, сумма трансфера Хусанова составила 40 миллионов евро без учета бонусов.

Трансфер Хусанова стал самым дорогим в истории Узбекистана. Абдукодир обошел Эльдора Шомуродова, который перешел из "Дженоа" в "Рому" за 20 миллионов евро.

Хусанов является воспитанником узбекского "Буньодкора". В 2022 году он перешел в белорусский "Энергетик", а затем в 2023-м присоединился к французскому "Лансу", за который провел 31 матч и отметился одной результативной передачей.

В этом сезоне Хусанов сыграл 16 матчей за "Ланс" во всех турнирах, отличившись одним ассистом.

Также на счету центрального защитника 18 матчей в составе сборной Узбекистана. Вместе с олимпийской сборной своей страны Абдукодир выступал на Играх-2024 в Париже.

В настоящее время "Манчестер Сити" занимает пятое место в АПЛ, имея 38 очков после 22 матчей.

Свой следующий матч команда Хосепа Гвардиолы проведет 22 января в Лиге чемпионов на выезде против ПСЖ, после чего 25 января примет "Челси" в АПЛ.

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