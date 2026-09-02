"Манчестер Сити" подписал чемпиона мира из "Челси" и повторил трансферный рекорд АПЛ

Энцо Фернандес / facebook.com/mancity

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"Манчестер Сити" в последний день летнего трансферного окна объявил о подписании полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.

Контракт 25-летнего аргентинца с "горожанами" рассчитан до лета 2031 года, сообщается на официальном сайте клуба.

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Сумма трансфера официально не называется, но, по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет 145 миллионов евро.

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Это самый дорогой переход в истории "Манчестер Сити" и повторение рекорда английской Премьер-лиги (АПЛ). Год назад "Ливерпуль" за аналогичную сумму приобрел у "Ньюкасла" шведского форварда Александера Исаака.

Топ-5 самых дорогих "входных" трансферов в истории АПЛ

1-2. Энцо Фернандес ("Челси" — "Манчестер Сити") — 145 миллионов евро

1-2. Александр Исак ("Ньюкасл" — "Ливерпуль") — 145 миллионов евро

3. Морган Роджерс ("Астон Вилла" — "Челси") — 138 миллионов евро

4. Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити") — 135 миллионов евро

5-6. Брэдли Барколя (ПСЖ — "Ливерпуль") — 125 миллионов евро

5-6. Флориан Вирц ("Байер" — "Ливерпуль") — 125 миллионов евро

Фернандес выступал за "Челси" после трансфера из "Бенфики" за 121 миллион евро в январе 2023 года. С тех пор он провел за лондонский клуб 170 матчей во всех турнирах, забив 31 гол и отдав 30 ассистам.

Вместе с "синими" полузащитник стал победителем Лиги конференций и Клубного чемпионата мира.

Также на счету Энцо 49 матчей и 8 голов в футболке сборной Аргентины. В 2022 году он помог национальной команде выиграть чемпионат мира и стал лучшим молодым игроком турнира. В этом году "альбиселесте" вместе с Фернандесом завоевали "серебро" Мундиаля.

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Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" оформил трансфер таланта за 100 миллионов евро.

Также мы рассказывали, что "Челси" объявил о подписании одного из лучших вратарей мира.

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