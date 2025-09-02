- Дата публикации
"Манчестер Сити" подписал звездного вратаря, который со скандалом покинул ПСЖ
Джанлуиджи Доннарумма стал игроком "горожан".
"Манчестер Сити" объявил о трансфере вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы.
26-летний итальянский голкипер подписал с "горожанами" контракт до лета 2030 года.
По информации СМИ, английский клуб заплатил за вратаря, у которого оставался год до завершения контракта с парижанами, 30 миллионов евро.
Ранее Доннарумма на фоне громкого скандала объявил о своем уходе из парижского клуба.
Джанлуиджи выступал за ПСЖ с июля 2021 года, когда перешел из "Милана" в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне он провел 47 матчей за парижан во всех турнирах, 17 из которых "на ноль".
Вместе с парижским клубом Доннарумма завоевал 10 трофеев: четыре раза стал чемпионом Франции, дважды обладателем Кубка и трижды обладателем Суперкубка Франции, а также помог ПСЖ впервые выиграть Лигу чемпионов.
