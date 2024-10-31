"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Тоттенхэма" и выбыл из Кубка английской лиги (видео)

"Шпоры" прошли в четвертьфинал турнира, выбив команду Хосепа Гвардиолы.
"Манчестер Сити" на выезде уступил "Тоттенхэму" в 1/8 финала Кубка английской лиги. Поединок в Лондоне завершился со счетом 2:1.
Уже на 5-й минуте встречи "шпоры" открыли счет в матче – Тимо Вернер отличился после передачи Деяна Кулусевски.
В середине первого тайма швед ассистировал снова – на 25-й минуте забил Папе Матар Сарр.
Перед перерывом "горожане" сократили отставание в счете – на 45+4-й минуте точный удар нанес Матеуш Нуньеш.
Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы пытались отыграться, но не смогли этого сделать.
Обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"
Кроме "Тоттенхэма", в четвертьфинал Кубка английской лиги также пробились "Саутгемптон", "Брентфорд", "Кристал Пэлас", "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".
Пара 1/4 финала Кубка английской лиги
"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"
"Арсенал" – "Кристал Пэлес"
"Ньюкасл" – "Брентфорд"
"Ливерпуль" – "Саутгемптон"
Свой следующий поединок "Манчестер Сити" проведет 2 ноября в АПЛ на выезде против "Борнмута" украинского защитника Ильи Забарного, а "Тоттенхэм" днем позже примет "Астон Виллу".
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