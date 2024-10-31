"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Тоттенхэма" и выбыл из Кубка английской лиги (видео)

"Манчестер Сити" на выезде уступил "Тоттенхэму" в 1/8 финала Кубка английской лиги. Поединок в Лондоне завершился со счетом 2:1 .

Уже на 5-й минуте встречи "шпоры" открыли счет в матче – Тимо Вернер отличился после передачи Деяна Кулусевски.

В середине первого тайма швед ассистировал снова – на 25-й минуте забил Папе Матар Сарр.

Перед перерывом "горожане" сократили отставание в счете – на 45+4-й минуте точный удар нанес Матеуш Нуньеш.

Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы пытались отыграться, но не смогли этого сделать.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

Кроме "Тоттенхэма", в четвертьфинал Кубка английской лиги также пробились "Саутгемптон", "Брентфорд", "Кристал Пэлас", "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

Пара 1/4 финала Кубка английской лиги

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" – "Кристал Пэлес"

"Ньюкасл" – "Брентфорд"

"Ливерпуль" – "Саутгемптон"

Свой следующий поединок "Манчестер Сити" проведет 2 ноября в АПЛ на выезде против "Борнмута" украинского защитника Ильи Забарного, а "Тоттенхэм" днем позже примет "Астон Виллу".

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