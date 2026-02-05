"Манчестер Сити" повторно победил "Ньюкасл" и вышел в финал Кубка английской лиги

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" / © Associated Press

"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:1 .

В первом тайме хозяева трижды поразили ворота соперника – дубль оформил Омар Мармуш, еще один гол забил Тиджани Рейндерс.

Во втором тайме гости отквитали один мяч усилиями Энтони Эланги, но на итог противостояния это уже не повлияло.

Поскольку в первом матче "горожане" на выезде обыграли "сорок" со счетом 2:0, то именно они и триумфовали по сумме двух встреч (5:1) и вышли в финал Кубка английской лиги.

В финале турнира команда Хосепа Гвардиолы сразится с "Арсеналом", который в другом полуфинале по сумме двух поединков прошел "Челси" (4:2).

Финальный матч Кубка английской лиги между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" состоится 22 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.