"Манчестер Сити" признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какие санкции грозят

"Манчестер Сити" / © Associated Press

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"Манчестер Сити" признали виновным в 114 нарушениях финансовых правил английской Премьер-лиги (АПЛ).

Об этом сообщает The Athletic.

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В феврале 2023 года независимая комиссия начала рассмотрение дела о 115 нарушениях, в которых АПЛ обвиняла "Манчестер Сити". Клуб подозревали в нарушениях финансовых правил в период с сезона 2009/10 по 2017/18.

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В конце концов, "Манчестер Сити" признали виновным по всем обвинениям, кроме одного из 115.

Ожидается, что "горожане" подадут апелляцию на решение независимой комиссии, официальные санкции пока не определены.

Какие санкции грозят "Манчестеру Сити"?

На клуб могут наложить всевозможные санкции — финансовые или "спортивные". Комиссия может комбинировать любые наказания, предусмотренные регламентом:

выговор;

денежный штраф;

снятие очков;

лишение завоеванных титулов;

исключение из списка участников Премьер-лиги.

После пяти туров сезона-2026/27 "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 15 очками. Подопечные Энцо Марески, который летом возглавил клуб вместо Хосепа Гвардиолы, на три балла опережают действующего чемпиона — "Арсенал".

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Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины впервые после травмы колена сыграл за немецкий клуб.

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