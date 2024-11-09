"Манчестер Сити" проиграл четвертый матч подряд и не смог вернуться на вершину АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" на выезде потерпел поражение от "Брайтона" в матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча завершилась со счетом 2:1 .

"Горожане" вышли вперед на 23-й минуте – голом отличился звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Однако во втором тайме "чайки" совершили камбэк. На 78-й минуте счет сравнял Жуан Педро, а через пять минут Мэтт O'Райли забил победный мяч.

Обзор матча "Брайтон" – "Манчестер Сити"

Для команды Хосепа Гвардиолы это четвертое поражение подряд во всех турнирах. Ранее "небесно-голубые" вылетели от "Тоттенхэма" (1:2) из Кубка английской лиги, уступили "Борнмуту" (1:2) в АПЛ и разгромно проиграли "Спортингу" (1:4) в Лиге чемпионов.

Таким образом, "Манчестер Сити" не воспользовался возможностью вернуть себе лидерство в АПЛ. Действующий чемпион Англии с 23 очками остается на втором месте и на два балла отстает от лидера "Ливерпуля", который имеет матч в запасе. "Брайтон" (19 пунктов) поднялся на четвертую позицию.

В следующем туре чемпионата Англии, который состоится уже после международной паузы, "Манчестер Сити" 23 ноября примет "Тоттенхэм", а "Брайтон" в тот же день в гостях встретится с "Борнмутом" украинского защитника Ильи Забарного.

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