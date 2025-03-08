"Манчестер Сити" проиграл главной сенсации сезона АПЛ и рискует выпасть из зоны ЛЧ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы потерпела поражение от "Ноттингема".
"Манчестер Сити" на выезде уступил "Ноттингему" в матче 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сити Граунд" в городе Ноттингем завершился со счетом 1:0.
Единственный гол "лесники" забили в конце второго тайма. На 83-й минуте результативный удар нанес Каллум Хадсон-Одои.
Обзор матча "Ноттингем" – "Манчестер Сити"
Будет добавлен в скором времени.
"Манчестер Сити" с 47 очками остался на четвертом месте в АПЛ и рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов после того "Челси" (46 баллов) 9 марта сыграет с "Лестером".
В свою очередь, "Ноттингем" (51 пункт) находится на третьей позиции и подтверждает звание главной сенсации нынешнего сезона АПЛ.
В следующем туре "горожане" примут "Брайтон", а "лесники" в гостях сойдутся с "Ипсвичем". Оба матча состоятся 15 марта.
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