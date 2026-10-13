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Проспорт
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Манчестер Сити — ПСЖ: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов

Английский и французский гранды встретятся в Манчестере.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Манчестер Сити" — ПСЖ

"Манчестер Сити" — ПСЖ / © Associated Press

В среду, 14 октября, "Манчестер Сити" примет ПСЖ в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом туре самого престижного еврокубка "Манчестер Сити" обыграл португальский "Порту" (2:0), а ПСЖ разбил братиславский "Слован" (6:1).

Прогноз букмекеров на матч Манчестер Сити — ПСЖ

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают английский клуб. На победу "горожан" можно поставить с коэффициентом 2,15. Ничья — 3,96. Выигрыш парижан — 2,92.

Перед очной встречей в Лиге чемпионов оба клуба выиграли свои матчи в национальных первенствах: "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" (3:0), а ПСЖ с украинским защитником Ильей Забарным победил "Ле-Ман" (3:1).

Сейчас "Манчестер Сити" с 18 очками единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Подопечные Энцо Марески выиграли все шесть матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии и на три балла опережают ближайшего преследователя "Арсенал".

ПСЖ с 11 очками после шести туров занимает шестое место в чемпионате Франции. Отставание подопечных Луиса Энрике от лидера "Монако" составляет всего три балла.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что АПЛ официально признала "Манчестер Сити" виновным в финансовых нарушениях. Клуб уже объявил, что подал апелляцию на это решение.

Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

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