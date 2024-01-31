"Манчестер Сити" разбил аутсайдера и вернулся на второе место в АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" дома победил "Бернли" в матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:1 .

В первом тайме "горожане" дважды поразили ворота соперника – дубль оформил Хулиан Альварес, отличившись на 16-й и 22-й минутах. Ассистировали аргентинскому форварду Матеус Нуньес и Кевин Де Брюйне.

На самом старте второго тайма счет стал разгромным – Родри после передачи Фила Фодена отправил третий мяч в сетку ворот гостей.

Команда Венсана Компани смогла ответить лишь голом престижа в конце встречи – на 90+3-й минуте итог поединка подвел Амин Аль-Дахиль.

Отметим, что на 71-й минуте впервые после травмы на поле вышел Эрлинг Холанд – норвежский нападающий "горожан" заменил Де Брюйне.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Бернли"

Будет добавлен в скором времени.

Победа позволила "Манчестер Сити" (46 очков) вернуться на вторую позицию в АПЛ, обойдя "Арсенал" украинца Александра Зинченко. "Бернли" (12 баллов) идет в зоне вылета на предпоследнем, 19-м месте.

В следующем туре "Манчестер Сити" 5 февраля на выезде сыграет против "Брентфорда" украинца Егора Ярмолюка, а "Бернли" 3 февраля будет принимать "Фулхэм".

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