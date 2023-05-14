"Манчестер Сити" разбил "Эвертон" без Миколенко и оторвался от "Арсенала" на вершине АПЛ

Команда Хосепа Гвардиолы на 4 очка опережает "канониров" за три тура до конца чемпионата.

"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:3 .

"Горожане" открыли счет на 37-й минуте – Илкай Гюндоган отличился после передачи Рияда Мареза. А уже через две минуты преимущество гостей удвоил Эрлинг Холанд, замкнув навес Гюндогана.

Окончательный счет в игре на 51-й минуте установил Гюндоган, оформив дубль.

Отметим, что Миколенко не попал в заявку "ирисок" на этот матч из-за повреждения.

"Манчестер Сити" (85 очков) продолжает лидировать в АПЛ. За три тура до завершения сезона команда Хосепа Гвардиолы опережает "Арсенал" украинца Александра Зинченко на 4 балла. "Эвертон" (32 пункта) находится на 17-м месте всего в одном балле от зоны вылета.

В следующем туре "горожане" 21 мая примут "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, а "ириски" днем ранее на выезде встретятся с "Вулверхэмптоном".

Напомним, в среду, 17 мая, "Манчестер Сити" в Англии проведет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Реала". В Мадриде соперники не определили сильнейшего, расписав ничью со счетом 1:1.

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