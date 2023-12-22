"Манчестер Сити" разбил "Флуминенсе" и стал победителем Клубного чемпионата мира (видео)

"Горожане" впервые участвовали в этом турнире и едут домой с трофеем.

Английский "Манчестер Сити" стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу-2023. В финале турнира, который проходил в Саудовской Аравии, команда Хосепа Гвардиолы разбила бразильский "Флуминенсе" со счетом 4:0 .

Уже на первой минуте финального матча "горожане" открыли счет – Хулиан Альварес добил мяч в пустые ворота после того, как Нейтан Аке дальним ударом попал в левую штангу.

На 27-й минуте европейский клуб удвоил свое преимущество – после прострела Фила Фодена с левого фланга мяч в свои ворота срезал защитник "Флуминенсе" Ниньо.

Во втором тайме "небесно-голубые" довели дело до разгрома. На 72-й минуте Фоден с близкого расстояния замкнул прострел Альвареса с левого фланга.

А окончательный счет в финале на 88-й минуте установил Альварес, оформивший дубль.

Отметим, что главный бомбардир манчестерского клуба Эрлинг Холанд не сыграл на Клубном чемпионате мира из-за повреждения. Также из-за травм турнир пропустили другие два важных футболиста "горожан" – Кевин де Брюйне и Жереми Доку.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Флуминенсе"

Для "Манчестер Сити" это первый триумф на Клубном чемпионате мира, где "горожане" участвовали также впервые. В прошлом сезоне подопечные Гвардиолы выиграли Лигу чемпионов.

Добавим, что нынешний клубный чемпионат мира стал последним в таком формате. С 2025 года турнир будут проводить раз в четыре года, а количество участников вырастет до 32 команд. Следующий Клубный чемпионат мира состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Напомним, рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира является мадридский "Реал", который выигрывал этот турнир пять раз (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

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