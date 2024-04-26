"Манчестер Сити" разбил команду экс-тренера "Шахтера" и вплотную приблизился к лидеру АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" на выезде одержал разгромную победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Амекс" закончился со счетом 0:4 .

"Горожане" вышли вперед на 17-й минуте встречи – Кевин Де Брюйне в падении головой пробил под перекладину после навеса Кайла Уокера с правого фланга.

До перерыва команда Хосепа Гвардиолы еще дважды поразила ворота хозяев – дубль оформил Фил Фоден.

Сначала он на 26-й минуте забил ударом со штрафного, не обошлось без рикошета от полузащитника "чаек" Паскаля Гросса. А затем на 34-й минуте Фоден отличился после передачи Бернарду Силвы.

Во втором тайме действующие чемпионы Англии отправили четвертый мяч в ворота соперника. На 62-й минуте Хулиан Альварес нанес результативный удар, воспользовавшись пасом от Уокера.

Обзор матча "Брайтон" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Манчестер Сити" (76 очков) вышел на второе место в АПЛ, обойдя в турнирной таблице "Ливерпуль" (74 балла). "Небесно-голубые" на один пункт отстают от лидера, "Арсенала" украинца Александра Зинченко, но имеют матч в запасе. "Брайтон" (44 очка) остался на 11-й позиции.

В следующем туре подопечные Гвардиолы 28 апреля на выезде сыграют с "Ноттингемом", а команда экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в тот же день приедет в гости к "Борнмуту" украинского защитника Ильи Забарного.

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