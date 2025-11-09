"Манчестер Сити" разбил "Ливерпуль" в центральном матче 11-го тура АПЛ

"Манчестер Сити" / © Associated Press

"Манчестер Сити" дома разгромил "Ливерпуль" в центральном матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:0 .

Хозяева поля могли открывать счет уже на 13 минуте встречи, но голкипер мерсисайдцев Гиорги Мамардашвили взял удар Эрлинга Холанда с пенальти.

На 29-й минуте Холанд реабилитировался и открыл счет, головой замкнув подачу Матеуса Нунеса с правого фланга.

На 38-й минуте у подопечных Арне Слота был шанс отыграться, но гол Вирджила Ван Дейка был отменен, поскольку Эндрю Робертсон находился в офсайде и мешал вратарю "небесно-голубых" Джанлуиджи Доннарумме.

В компенсированное к первому тайму время "горожане" удвоили свое преимущество в счете – на 45+3-й минуте Нико Гонсалес пробил издали, а мяч после рикошета оказался в воротах "красных".

Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы, для которого этот матч стал 1000-м в его тренерской карьере, довели дело до разгрома – на 63-й минуте точным обводящим ударом в дальний угол отличился Жереми Доку.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Ливерпуль"

После этой победы "Манчестер Сити" (22 очка) вышел на второе место в АПЛ и сократил отставание от лидера "Арсенала" до 4 баллов.

"Ливерпуль" (18 пунктов) опустился на восьмую строчку. Мерсисайдский клуб, который является действующим чемпионом Англии, проиграл пять из шести последних матчей в АПЛ.

В следующем туре "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Ньюкаслом", а "Ливерпуль" примет "Ноттингем". Оба матча состоятся 22 ноября.