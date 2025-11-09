- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 2 мин
"Манчестер Сити" разбил "Ливерпуль" в центральном матче 11-го тура АПЛ
Команда Хосепа Гвардиолы отправила в ворота мерсисайдцев три безответных мяча.
"Манчестер Сити" дома разгромил "Ливерпуль" в центральном матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:0.
Хозяева поля могли открывать счет уже на 13 минуте встречи, но голкипер мерсисайдцев Гиорги Мамардашвили взял удар Эрлинга Холанда с пенальти.
На 29-й минуте Холанд реабилитировался и открыл счет, головой замкнув подачу Матеуса Нунеса с правого фланга.
На 38-й минуте у подопечных Арне Слота был шанс отыграться, но гол Вирджила Ван Дейка был отменен, поскольку Эндрю Робертсон находился в офсайде и мешал вратарю "небесно-голубых" Джанлуиджи Доннарумме.
В компенсированное к первому тайму время "горожане" удвоили свое преимущество в счете – на 45+3-й минуте Нико Гонсалес пробил издали, а мяч после рикошета оказался в воротах "красных".
Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы, для которого этот матч стал 1000-м в его тренерской карьере, довели дело до разгрома – на 63-й минуте точным обводящим ударом в дальний угол отличился Жереми Доку.
Обзор матча "Манчестер Сити" – "Ливерпуль"
Будет добавлен в скором времени.
После этой победы "Манчестер Сити" (22 очка) вышел на второе место в АПЛ и сократил отставание от лидера "Арсенала" до 4 баллов.
"Ливерпуль" (18 пунктов) опустился на восьмую строчку. Мерсисайдский клуб, который является действующим чемпионом Англии, проиграл пять из шести последних матчей в АПЛ.
В следующем туре "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Ньюкаслом", а "Ливерпуль" примет "Ноттингем". Оба матча состоятся 22 ноября.