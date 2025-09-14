ТСН в социальных сетях

"Манчестер Сити" разбил "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 4-го тура АПЛ

Дублем в манкунианском дерби отличился Эрлинг Холанд.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд / © Associated Press

"Манчестер Сити" дома разбил "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 4 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:0.

"Горожане" открыли счет на 18-й минуте встречи – отличился Фил Фоден.

Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы развила свой успех и довела дело до разгрома – дубль оформил Эрлинг Холанд, забив на 53-й и 68-й минутах.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Манчестер Сити" (6 очков) поднялся на восьмое месте в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (4 балла) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре "небесно-голубые" 21 сентября на выезде сразятся с "Арсеналом", а "красные дьяволы" днем ранее примут "Челси".

Перед этим "Манчестер Сити" 18 сентября на своем поле сыграет с "Наполи" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов.

