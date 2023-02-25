"Манчестер Сити" разгромил "Борнмут" без Забарного и продолжил преследовать "Арсенал" в АПЛ

Команда Хосепа Гвардиолы легко разобралась с одним из аутсайдеров лиги.

"Манчестер Сити" на выезде разбил "Борнмут" в матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:4 .

"Горожане" обеспечили себе победу еще в первом тайме, трижды поразив ворота хозяев – отличились Хулиан Альварес, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

После перерыва защитник "вишен" Крис Мефам срезал мяч в свои ворота. В конце встречи "Борнмут" забил гол престижа – точный удар занес в свой актив Хефферсон Лерма.

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный пропустил матч из-за травмы.

"Манчестер Сити" (55 очков) остался на втором месте в АПЛ и продолжает преследовать лидера чемпионата – "Арсенал" украинца Александра Зинченко, который имеет на два балла больше и игру в запасе. "Борнмут" (21 пункт) находится в зоне вылета на 19-й позиции.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 4 марта примут "Ньюкасл". В тот же день "вишни" на выезде сыграют с "Арсеналом".

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