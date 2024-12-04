"Манчестер Сити" разгромной победой прервал свою серию из четырех поражений подряд в АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил "Ноттингем" в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:0 .

Еще в первом тайме "горожане" дважды поразили ворота гостей – на 8-й минуте счет открыл Бернарду Силву, а на 31-й преимущество своей команды удвоил Кевин Де Брюйне.

После перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы довели дело до разгрома – на 57-й минуте отличился Жереми Доку.

Таким образом, "небесно-голубые" прервали свою серию из четырех поражений подряд в АПЛ. Ранее действующий чемпион Англии проиграл "Борнмуту" (1:2), "Брайтону" (1:2), "Тоттенхэму" (0:4) и "Ливерпулю" (0:2).

После этой победы "Манчестер Сити" (26 очков) занимает третье место в АПЛ. "Ноттингем" (22 балла) идет на шестой позиции.

В следующем туре "Манчестер Сити" на выезде сойдется с "Кристал Пэлас", а "Ноттингем" посетит "Манчестер Юнайтед". Оба матча состоятся 7 декабря.

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