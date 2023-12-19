"Манчестер Сити" разгромной победой вышел в финал Клубного чемпионата мира

Английский "Манчестер Сити" стал вторым финалистом Клубного чемпионата мира по футболу-2023, который проходит в Саудовской Аравии. В полуфинале "горожане" разбили японский клуб "Урава Ред Даймондс" ( 0:3 ).

Подопечные Хосепа Гвардиолы вышли вперед в конце первого тайма – на 45+1-й минуте автоголом отличился норвежский защитник японской команды Мариус Хейбротен.

После перерыва действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА доказал свое преимущество в классе над триумфатором азиатской Лиги чемпионов. На 52-й минуте гол забил Матео Ковачич, а спустя еще семь минут Бернарду Силва сделал счет разгромным.

Обзор матча "Урава Ред Даймондс" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

В финале Клубного чемпионата мира "небесно-голубые" померяются силами с бразильским "Флуминенсе", который в первом полуфинале победил египетский "Аль-Ахли" со счетом 2:0. Финальный матч турнира состоится в пятницу, 22 декабря. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

В этот же день "Аль-Ахли" и "Урава Ред Даймондс" сыграют в поединке за третье место. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени.

Добавим, что нынешний клубный чемпионат мира станет последним в таком формате. С 2025 года турнир будут проводить раз в четыре года, а количество участников вырастет до 32 команд. Следующий Клубный чемпионат мира состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Действующим победителем Клубного чемпионата мира является мадридский "Реал", который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл саудовский "Аль-Хиляль" (5:3). Тогда ворота "сливочных" защищал Андрей Лунин. Он стал первым украинцем, сыгравшим на КЧМ по футболу и первым в истории нашего государства обладателем этого трофея.

"Реал" является рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира. Мадридский гранд выигрывал этот турнир пять раз (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

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