"Манчестер Сити" разнес соперника в Кубке Англии – Де Брюйне ассистом вернулся после травмы (видео)

"Манчестер Сити" разгромил "Хаддерсфилд" в матче 1/32 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 5:0 .

В первом тайме "горожане" создали себе комфортный гандикап усилиями Фила Фодена и Хулиана Альвареса, которые отличились голами на 33-й и 37-й минутах соответственно.

После перерыва команда Хосепа Гвардиолы довела дело до разгрома. На 58-й минуте в воротах гостей расписался Оскар Бобб, а на 65-й минуте Фоден забил свой второй мяч, таким образом оформив дубль.

Точку в этой игре на 74-й минуте поставил Жереми Доку после передачи Кевина Де Брюйне – оба футболиста только недавно восстановились после травм и вышли на замену во втором тайме.

Стоит отметить, что для Де Брюйне это был первый матч с лета прошлого года. Бельгийский полузащитник не играл с тех пор, как получил повреждение 11 августа в матче АПЛ против "Бернли".

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд"

Напомним, именно "Манчестер Сити" является действующим обладателем Кубка Англии. В прошлом году команда Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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