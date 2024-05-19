"Манчестер Сити" разобрался с "Вест Хэмом" и выиграл у "Арсенала" борьбу за титул АПЛ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы в четвертый раз подряд стала чемпионом Англии.
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии сезона-2023/24. В матче заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "горожане" на своем поле обыграли "Вест Хэм" со счетом 3:1.
Для завоевания титула команде Хосепа Гвардиолы достаточно было в последнем туре победить "молотобойцев" и тогда можно было вообще не смотреть на результат параллельного поединка между "Арсеналом" и "Эвертоном".
С этой задачей "горожане" отлично справились. В первом тайме дубль оформил Фил Фоден, отличившись на 2-й и 18-й минутах.
Перед перерывом Мохаммед Кудус сократил отставание гостей, но на 59-й минуте Родри забил третий мяч "небесно-голубых".
Обзор матча "Манчестер Сити" – "Вест Хэм"
Будет добавлен в скором времени.
Таким образом, "Манчестер Сити" в четвертый раз подряд стал победителем АПЛ. Это рекордное достижение, которое раньше никому не покорялось.
Отметим, что потеря очков "горожанами" в этом матче сделала бы чемпионом "Арсенал" Александра Зинченко, который в "украинском дерби" на собственном поле обыграл "Эвертон" Виталия Миколенко со счетом 2:1.
В итоговой турнирной таблице АПЛ команда Гвардиолы опередила подопечных Микеля Артеты на два балла. "Вест Хэм" завершил сезон АПЛ на девятой позиции.
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