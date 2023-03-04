"Манчестер Сити" разобрался с "Ньюкаслом" и приблизился к "Арсеналу" в АПЛ

Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от Зинченко и Ко на два очка.

"Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:0 .

Команда Хосепа Гвардиолы вышла вперед на 15-й минуте усилиями Фила Фодена, которому ассистировал Родри.

Во втором тайме "горожане" закрепили свой успех – на 67-й минуте точку в поединке поставил Бернарду Силву после передачи от Эрлинга Холанда.

"Манчестер Сити" (58 очков) продолжает занимать второе место в АПЛ. Отставание "небесно-голубых" от лидера чемпионата – "Арсенала" украинца Александра Зинченко – сократилось до двух баллов. "Канониры" сегодня сыграют с "Борнмутом". "Ньюкасл" (41 пункт) идет на пятой позиции.

В следующем туре команда Гвардиолы 11 марта сыграет с "Кристал Пэлас". Днем позже "сороки" примут "Вулверхэмптон".

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