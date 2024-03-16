"Манчестер Сити" разобрался с "Ньюкаслом" и вышел в полуфинал Кубка Англии (видео)

"Манчестер Сити" на своем поле уверенно обыграл "Ньюкасл" в матче 1/4 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 2:0 .

Оба гола команда Хосепа Гвардиолы забила еще до перерыва. Дубль оформил португальский полузащитник Бернарду Силву. На 13-й минуте ему ассистировал Родри, а на 31-й результативную передачу отдал Рубен Диаш.

Во втором тайме болельщики голов не увидели. "Горожане" без проблем довели дело до победы и продолжат защищать звание действующего обладателя трофея. В прошлом году команда Гвардиолы в финале турнира победила "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Ньюкасл"

Ранее в 1/2 финала Кубка Англии прошел представитель Чемпионшипа "Ковентри", который одолел "Вулверхэмптон" (3:2).

Еще два полуфиналиста определятся в поединках "Челси" – "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль", которые состоятся в воскресенье, 17 марта.

Следующий матч "Манчестер Сити" проведет 31 марта, когда после международной паузы в АПЛ примет "Арсенал" украинца Александра Зинченко. Днем ранее "Ньюкасл" дома встретится с "Вест Хэмом" в чемпионате Англии.

Напомним, накануне "Манчестер Сити" узнал своего соперника в 1/4 финала Лиги чемпионов. "Небесно-голубые" сыграют против мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина.

Читайте также:

"Жирона" с Довбиком, но без Цыганкова уступила "Хетафе" в чемпионате Испании (видео)

Лунин помог "Реалу" уверенно победить "Осасуну" и укрепить лидерство в Ла Лиге (видео)

Кейн снова забил: "Бавария" в матче с 7 голами разнесла худшую команду Бундеслиги (видео)