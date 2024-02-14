"Манчестер Сити" разобрался с соперником и приблизился к четвертьфиналу Лиги чемпионов (видео)

Подопечные Хосепа Гвардиолы убедительно обыграли "Копенгаген".
"Манчестер Сити" победил "Копенгаген" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Паркен" в Копенгагене завершился со счетом 1:3.
"Горожане" вышли вперед уже на 10-й минуте игры – Кевин Де Брюйне отличился после передачи Фила Фодена.
На 34-й минуте хозяева отыгрались – вратарь английского клуба Эдесон отдал неточную передачу на своего защитника, чем моментально воспользовалась датская команда. Результативный удар из-за пределов штрафной нанес Магнус Маттсон.
Впрочем, перед перерывом подопечные Хосепа Гвардиолы вернули себе преимущество в счете – Бернарду Силву забил с подачи Де Брюйне.
Во втором тайме "небесно-голубые" пытались увеличить свой гандикап и достигли этой цели уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте Де Брюйне ассистировал Фодену, установившему окончательный счет поединка.
Обзор матча "Копенгаген" – "Манчестер Сити"
Будет добавлен в скором времени.
Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Копенгагеном" состоится 6 марта в Англии.
Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.
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