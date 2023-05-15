Манчестер Сити – Реал: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

В первом поединке в Мадриде команды обменялись голами.

В среду, 17 мая, "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится в Манчестере на стадионе "Этихад". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче на "Сантьягу Бернабеу" в столице Испании соперники не определили сильнейшего, расписав ничью со счетом 1:1 .

Где смотреть матч Манчестер Сити – Реал

На территории Украины ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Реал

Букмекеры считают, что победу в предстоящем поединке с большей вероятностью одержит команда Хосепа Гвардиолы. На выигрыш "горожан" можно поставить с коэффициентом 1,67. Ничья – 4,55. Победа мадридцев – 5,40.

Фаворитом двухматчевого противостояния также остается английский клуб. Выход "Манчестер Сити" в финал турнира оценен коэффициентом 1,36. Проход дальше подопечных Карло Анчелотти – 3,35.

Напомним, в финале победитель полуфинала "Реал" – "Манчестер Сити" 10 июня в Стамбуле сыграет против сильнейшего в дуэли между итальянскими "Миланом" и "Интером". Первая встреча завершилась победой "нерадзурри" со счетом 0:2. Ответный матч состоится во вторник, 16 мая.

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