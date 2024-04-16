Манчестер Сити – Реал: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Феерический первый поединок между "сливочными" и "горожанами" завершился вничью 3:3.

В среду, 17 апреля, "Манчестер Сити" на своем поле сыграет против мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В чрезвычайно зрелищной первой игре в Мадриде "сливочные" и "горожане" не определили победителя (3:3).

Где смотреть матч Манчестер Сити – Реал

На территории Украины ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" – "Реал".

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Реал

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают английский клуб. На победу подопечных Хосепа Гвардиолы в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1,72. Ничья – 4,40. Выигрыш мадридцев – 5,10.

Аналогично, выше оцениваются шансы "горожан" на успех по итогам двухматчевого противостояния – 1,39. Проход команды Карло Анчелотти в полуфинал – 3,25.

Отметим, что в полуфинале Лиги чемпионов победитель пары "Реал" – "Манчестер Сити" встретится с триумфатором противостояния "Арсенал" – "Бавария".

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