Манчестер Сити — Реал Мадрид: где и когда смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Первая игра между командами в Мадриде завершилась разгромной победой "сливочных".
Во вторник, 17 марта, "Манчестер Сити" примет мадридский "Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первая встреча между командами состоялась 11 марта в Мадриде и завершилась разгромной победой "сливочных" (3:0).
Где смотреть матч Манчестер Сити — Реал Мадрид
В Украине поединок "Манчестер Сити" — "Реал" Мадрид в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Аталанта" (Италия) — "Бавария" (Германия). В первой игре мюнхенцы разгромили "бергамасков" со счетом 6:1.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.