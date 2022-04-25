Манчестер Сити - Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 26 апреля, состоится первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом".

Первая часть двухматчевой дуэли 1/2 финала Лиги чемпионов между английским и испанским грандами состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

Интересно, что в составе обоих клубов выступают украинцы. "Городян" представляет Александр Зинченко, которого наставник клуба Хосеп Гвардиола использует обычно на позиции левого защитника. А цвета мадридцев защищает украинский вратарь Андрей Лунин, который, правда, лишен игровой практики.

Где смотреть матч Манчестер Сити - Реал Мадрид

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити - Реал Мадрид

Фаворитом первого поединка между "горожанами" и "сливочными" является команда Гвардиолы. На победу Зинченко и Ко можно поставить с коэффициентом 1,52. Ничья - 4,65. Триумф подопечных Карло Анчелотти оценивается в 6,50.

На проход "небесно-голубых" в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,32. На итоговый успех "Королевского клуба" - 3,55.

Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" будет сыгран в среду, 4 мая, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Напомним, УЕФА отменил правило выездного гола во всех клубных турнирах, начиная с сезона 2021/22.

В четвертьфинале "Манчестер Сити" прошел другой мадридский клуб - "Атлетико". Подопечные Гвардиолы минимально выиграли дома (1:0) и расписали безголевую ничью на выезде (0:0).

"Реал" в 1/4 финала выбил из турнира "Челси". В Лондоне мадридцы победили 1:3 благодаря хет-трику Карима Бензема, а в столице Испании "сливочные" уступили 2:3, что не помешало им выйти в полуфинал.

Читайте также:

"Не может быть спорта без мира": лучший футболист мира снова напомнил о войне в Украине

Благотворительный матч "Шахтера" в поддержку Украины запретили транслировать: названа причина

Владимир Кличко рассказал, может ли вернуться в бокс после завершения войны в Украине