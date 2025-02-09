Манчестер Сити – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на матч плей-офф Лиги чемпионов

Поединок между действующими чемпионами Англии и Испании состоится 11 февраля в Манчестере.

Во вторник, 11 февраля, "Манчестер Сити" примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Действующие чемпионы Англии и Испании сыграют на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Горожане" с 11 очками заняли 22-е место в итоговой общей турнирной таблице основного раунда самого престижного еврокубка, вырвав путевку в плей-офф благодаря волевой победе над "Брюгге" (3:1) в последнем туре.

"Сливочные" с 15 баллами финишировали на 11-й позиции. В заключительном туре основной стадии "Королевский клуб" разбил "Брест" (3:0), но этого оказалось мало для того, чтобы войти в топ-8 и напрямую пробиться в 1/8 финала.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Реал Мадрид

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Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Сити – Реал Мадрид

Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают английский клуб. На победу подопечных Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2,32. Ничья – 3,80. Выигрыш команды Карло Анчелотти – 2,91.

Однако в двухматчевой дуэли аналитики отдают предпочтение уже испанскому гранду. На проход "Реала" в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,72. Итоговый успех "Манчестер Сити" оценен коэффициентом 2,12.

Ответный матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится в среду, 19 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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