Манчестер Сити – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Следите за первым поединком 1/16 финала самого престижного еврокубка между чемпионами Англии и Испании.

Во вторник, 11 февраля, "Манчестер Сити" встретится с мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок между действующими чемпионами Англии и Испании состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Горожане" с 11 очками заняли 22-е место в итоговой общей турнирной таблице основного раунда самого престижного еврокубка, вырвав путевку в плей-офф благодаря волевой победе над "Брюгге" (3:1) в последнем туре.

"Сливочные" с 15 баллами финишировали на 11-й позиции. В заключительном туре основной стадии "Королевский клуб" разбил "Брест" (3:0), но этого оказалось мало для того, чтобы войти в топ-8 и напрямую пробиться в 1/8 финала.

Ответный матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится в среду, 19 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид.