Манчестер Сити — Реал Мадрид: прогноз букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

"Реал" Мадрид — "Манчестер Сити"

Реклама

Во вторник, 17 марта, "Манчестер Сити" примет мадридский "Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 11 марта в Мадриде и завершилась разгромной победой "сливочных" (3:0).

Реклама

Прогноз букмекеров на матч Манчестер Сити — Реал Мадрид

Букмекеры считают фаворитом грядущего матча "Манчестер Сити". На победу подопечных Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1,50. Ничья — 4,75. Выигрыш "Реала" — 5,50.

В то же время, в двухматчевой дуэли аналитики несомненно отдают предпочтение подопечным Альваро Арбелоа. На выход "Королевского клуба" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,14. Проход "горожан" в следующую стадию — 5,00.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Аталанта" (Италия) — "Бавария" (Германия). В первой игре мюнхенцы разгромили "бергамасков" со счетом 6:1.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.